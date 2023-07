Meghan Markle e Harry, quando Archie e Lilibet incontreranno i loro cugini reali di Buckingham Palace

di Redazione web

Harry e Meghan si stanno godendo la loro estate nella loro casa a Montecito, in California. Le brevi visite del principe di Sussex in Inghilterra avrebbero incuriosito i piccoli di casa, Archie e Lilibet e non solo. Anche i sudditi si sono chiesti a lungo quando potranno rivedere i piccolo principi di Sussex insieme agli altri cugini del palazzo reale.

L'ultima visita nel Regno Unito di Archie e Lilibet risale a giugno 2022, in occasione del giubileo di platino dell'amata regina Elisabetta. Durante questa visita, Harry e Meghan presentarono alla famiglia reale, per la prima volta, la piccola Lilibet, nata il 4 giugno 2021. Dopo questa breve visita, tuttavia, il principe Harry avrebbe deciso di partire da solo per l'Inghilterra, qualvolta la sua presenza fosse necessaria.

C'è un importante evento che potrebbe riportare l'intera famiglia Sussex a Buckingham Palace. Andiamo a scoprire di quale evento si tratta.

L'evento di re Carlo

Il 14 novembre re Carlo compirà 75 anni e il compleanno, nonostante non sia stato ancora confermato, potrebbe essere il momento migliore per una riunione di famiglia al completo, compresi i piccoli Lilibet e Archie che potrebbero conoscere meglio i loro cugini di Buckingham Palace, in particolare George, Charlotte e Louis.

I sudditi hanno già iniziato a fantasticare sulle marachelle che i giovani Louis e Archie potrebbero combinare insieme, mentre Charlotte si prende cura della piccola Lilibet.

Per adesso, nulla sembra essere confermato, ma i fan ricordano la festa esclusiva per il 70esimo compleanno di re Carlo, alla quale parteciparono anche Harry e Meghan poiché all'epoca non avevano ancora rinunciato ai doveri reali.

Manca ancora un po' di tempo prima che il re compi 75 anni, nel frattempo i sudditi possono sperare in un passo avanti da parte del palazzo reale e del principe Harry.

