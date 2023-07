«Kate pronta a giocare sporco se Harry e Meghan riveleranno altri segreti della famiglia reale»

La pazienza di Kate starebbe per arrivare al limite e nessuno sarebbe in grado di fermarla. Nelle ultime ore si sono rincorse le voci di una presunta chiamata da parte del principe Harry a Buckingham Palace per chiedere un momento di tregua e organizzare un incontro con la famiglia reale. Purtroppo, questo passo in avanti non cancella tutto ciò che è stato detto e le accuse che Harry e Meghan hanno mosso contro i membri della royal family.

Ad essere stata aprticolarmente ferita è stata Kate Middleton, ma la principessa del Galles ha sempre fatto un passo indietro e non ha mai risposto alle provocazioni e alle accuse, lasciando spazio ad un atteggiamento più maturo e razionale.

La sua rinomata pazienza, tuttavia, starebbe per volgere al termine e la principessa Kate sembrerebbe essere pronta per scendere in campo per difendere la sua famiglia e i segreti della corona inglese.

Andiamo a vedere che cosa ha riferito una fonte vicina ai reali di Buckingham Palace.

