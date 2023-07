Kate Middleton conquista Wimbledon in abito verde pastello. Il dettaglio del fiocco nero: ecco cosa significa

di Redazione web

Kate Middleton ha conquistato Wimbledon. La principessa del Galles, in uno splendido completino verde per la finale femminile si è intrattenuta a chiacchierare con il personale della torneo di tennis, tra cui anche i raccattapalle. Il suo abito Self Potrait verde pastello ha conquistato la folla di spettatori del tredicesimo giorno di Wimbledon.

Kate e Meghan, che errore a Wimbledon: ecco cosa hanno fatto (entrambe). «Sgridate dai media inglesi»

Kate e William, il modo insolito di crescere i figli reali: prima di loro solo Lady Diana

Kate a Wimbledon in abito verde pastello

Dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, Kate Midlleton ne è la patron e, inoltre, è una grande fan di questo sport. Non sorprende, perciò, che abbia preso posto nel palco reale per assistere alla finale femminile, seduta con la leggenda del tennis Billie Jean King.

È arrivata un'ora prima dell'inizio della partita, dove ha incontrato giovani raccattapalle tra cui Tiffany, 14 anni, e Abhi, 17. Poi ha anche incontrato rappresentanti dell'esercito britannico, del servizio di ambulanza di Londra, dei vigili del fuoco di Londra e della polizia metropolitana.

Mentre chiacchierava con loro, ha ricordato le sue esperienze a Wimbledon: «Adoro questo torneo sin da quando ero bambina».

Questa è la seconda volta che la Principessa partecipa al torneo di quest'anno, dato che era presente anche la scorsa settimana al secondo giorno della competizione.

Questa volta, però, ha optato per un completo verde pastello e bianco composto da un blazer color menta sopra un abito bianco a pieghe. La sorprendente giacca della principessa presentava risvolti e bottoni altrettanto bianco.

Il fiocco nero

Il fiocco nero appuntato all'altezza del seno è un omaggio alla Regina Elisabbeta II, per il lutto e per ringraziarla della carica conferitela.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA