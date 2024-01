Re Carlo III è bufera, il quadro in uniforme divide il Regno Unito: «Un gesto vergognoso»

di Alessia Di Fiore

Arriva anche per Re Carlo III il momento di posare per il suo ritratto ufficiale: mezzo sorriso, mano destra appoggiata su un tavolo antico e la sinistra che impugna una spada. Il nuovo dipinto del sovrano, che indossa la sua uniforme da Admiral of the Fleet, sarà presto reso disponibile per essere esposto in tutti gli edifici pubblici del Regno Unito, si legge nel comunicato ufficiale della corona. «Scuole, consigli e tribunali possono richiedere un ritratto gratuito, scattato al Castello di Windsor lo scorso anno dal fotografo Hugo Burnand». L'annuncio – dopo quello, pubblicato recentemente, in cui si dava conto dell'imminente intervento alla prostata –, ha suscitato non poche polemiche.

La tradizione

Le proteste non vengono da coloro che non vogliono rinunciare al ritratto di Her Majesty – in fondo la tradizione è tradizione – e a ribadire il concetto è stato anche Oliver Dowden, vice primo ministro inglese: «L'ascesa di Sua Maestà il Re ha segnato un nuovo capitolo nella nostra storia nazionale.

La polemica

Le polemiche nascono da un altro dettaglio. «Vi siete dimenticati di menzionare gli 8 milioni di sterline», scrive qualcuno sui social riferendosi alla politica anti-spreco che Carlo sembrava voler attuare una volta asceso al trono.

Peccato che così non è stato. Su alcuni tabloid, si parla di una spesa pari a circa 8 milioni di sterline, finanziate dal governo che i gruppi anti-monarchici hanno definito il dipinto un "vergognoso spreco di denaro".

