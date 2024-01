Kate in ospedale, le dimissioni la prossima settimana: «Sta bene, tornerà da remoto ai suoi impegni anche prima di Pasqua»

La stampa britannica affronta il tema sulla salute della principessa di Galles Kate Middleton, 42 anni, con prudenza e moderazione. Niente di ufficiale trapela. Se non che l'operazione «è riuscita» e che «non si tratta di un tumore». Così come per Re Carlo III, che la prossima settimana subirà un'operazione alla prostata. Nessuna indiscrezione da palazzo né sulle cause dell'operazione (programmata) all'addome eseguita lo scorso martedì 16 gennaio. Né tantomeno su cosa succederà fino a Pasqua, data ipotetica in cui Kate tornerà a tutti i suoi impegni.

Kate, «se l'operazione era programmata perché hanno cancellato gli impegni?»

La stampa estera, invece, grazie alle ricostruzioni offerte dai biografi reali, si sbilancia di più. Libera nel trattare la notizia senza timore di turbare gli affari di Stato della Corona. Stando a quanto emerge, le condizioni di salute della principessa – definite dalla Bbc "serie" – sono «buone». Kate sta bene e rispettando l'annuncio dovrebbe essere dimessa la prossima settimana.