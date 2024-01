Carlo, Camilla radiosa: «Il Re sta bene», il ricovero (forse) martedì. Kate e le videochiamate ai figli dall'ospedale

Alla Regina Camilla, 76 anni, l'arduo compito di rappresentare la famiglia Windsor. La stessa famiglia che in passato l'ha osteggiata e che, grazie alla sua perseveranza, ha imparato ad accettarla e ad "amarla". Da quel lontano 9 aprile 2005, quando è convolata a nozze con quello che oggi, a 75 anni, è il Re del Regno Unito, Carlo III, di acqua sotto i ponti ne è passata. Non sarebbe mai dovuta diventare Regina, era questo il diktat della Regina decenni fa. Dopotutto, si ragionava a corte, il popolo non l'avrebbe accettato: nessuno poteva sostituire Lady Diana, morta il 31 agosto 1997 in un tragico incidente d'auto. Eppure oggi, Camilla Rosemary Shand coniugata Mountbatten-Windsor, in precedenza Parker Bowles, è Regina consorte del Regno Unito e al momento, in quanto tale, è l'unico volto della famiglia reale britannica. Il suo è un ruolo di "reggente", in attesa che il marito, Re Carlo III, venga operato per un ingrossamento della prostata e William torni ad assolvere ai suoi impegni reali.

Il principe di Galles, all'indomani dell'intervento «programmato» all'addome della moglie Kate Middleton, eseguito lo scorso martedì 16 gennaio, infatti, si è preso del tempo da trascorrere con i suoi tre figli: George, 10 anni, Charlotte, 8 anni, e Louis, 5 anni.