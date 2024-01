«Meghan Markle venne nel Regno Unito non per incontrare Harry: ecco qual era il vero motivo»

di Cristina Siciliano

Meghan Markle, non perde occasione per parlare di sé e riferire qualunque iniziativa, persino quelle benefiche, a se stessa, al proprio passato o, in alternativa, alla difficile convivenza con la royal family. Ebbene, c'è un altro dettaglio sulla duchessa di Sussex che sfugge al grande pubblico e riguarda proprio il suo nome.

Tom Bower, esperto reale, ha infatti rivelato qual è il motivo per il quale Meghan Markle è venuta nel Regno Unito. Stando alle parole dell'esperto, la duchessa di Sussex l'ha fatto prima ancora di incontrare il principe Harry. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Tom Bower

«Il problema è che Meghan Markle non è una grande attrice - ha sottolineato Tom Bower a TalkTV-.

L'esperto reale ha aggiunto: «Ma in termini di lavoro onesto penso che entrambi abbiano un grosso problema. I loro riconoscimenti non valgono più niente ed è per questo che la gente dice giustamente che hanno problemi finanziari».

