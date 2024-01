Il principe Harry «umiliato» dall'Accademia Militare Reale di Sandhurst. Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Un 2023 grigio in tutti i sensi. Il principe Harry è stato escluso dal libro dell'esercito che celebra i duecento migliori ex studenti di Sandhurst. Nel libro compare persino James Blunt, che prestò servizio in Kosovo (nel 1999) prima di diventare un cantante multimilionario. Invece di Harry nel libro non c'è traccia. Pur avendo prestato servizio nell'esercito per dieci anni e aver parteciapato a due missioni in Afghanistan e come pilota di elicotteri Apache, dal 2012 al 2013.

Il libro

Il reale si unisce così ad altrti «emarginati militari» tra cui Sir Oswald Mosley e Benson Freeman. Il principe Harry ha seguito un corso di addestramento di 44 settimane a Sandhurts, nel 2005 prima di diventare ufficiale della Household Cavalry Blues and Royals nell'aprile 2006. C'è chi sostiene che la sua esclusione sia da collegata a quanto raccontato nel libro di memorie "Spare", dove il Duca si è vantato di aver ucciso 25 combattenti talebani, spiegando che vedeva quelli a cui aveva sparato come "pezzi degli scacchi" piuttosto che come uomini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA