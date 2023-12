Meghan Markle è gelosa di Kate Middleton. L'esperto rivela: «Ecco qual è il vero motivo»

di Cristina Siciliano

Meghan Markle e Kate Middleton: una relazione che non è mai decollata anche per la pressione dei media che non hanno mai perso occasione di paragonarle e confrontarle. Gelosia, invidia e due diversi background alla base del non rapporto tra le due cognate. A sostenerlo è Tom Bower, esperto di monarchia inglese. «Meghan è invidiosa di Kate perché vuole essere la regina». Sono queste le parole dell'esperto di monarchia.

Le parole di Tom Bower

«Kate è raggiante, Kate ha successo ed è popolare - ha sottolineato Tom Bower -.

Il rapporto di Kate e Meghan descritto nell'autobiografia di Harry

Harry nella sua autobiografia ha raccontato un aneddoto avvenuto prima del suo matrimonio e della famosa lite tra Harry e Meghan sulla lunghezza del vestito delle damigelle e sul dilemma calze sì o calze no. Kate e Meghan si sono conosciute nel gennaio 2017 a sei mesi dal colpo di fulmine tra l'attrice americana e il principe. Un incontro che come raccontato dalla Meghan Markle nel documentario di Netflix l'ha lasciata sorpresa per la "formalità" mantenuta dai principi di Galles anche a porte chiuse e lontano dalla scena pubblica.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA