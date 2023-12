Sarah Ferguson, il ritorno alla parata di Natale per la prima volta dopo trent'anni

di Cristina Siciliano

La famiglia reale britannica si è riunita per la messa di Natale a Sandringham, in Scozia dove si riunisce per il periodo festivo. La novità? La presenza di Sarah Ferguson, duchessa di York che per la prima volta dopo 30 anni si è unita a re Carlo e Camilla, a William e Kate con i figli e ai duchi di Edimburgo e allo stesso ex marito, insieme alla figlia Beatrice con il marito Edoardo Mapelli Mozzi, nella passeggiata pubblica fino alla chiesa.

L'evento

L'ex coppia reale dopo il divorzio è rimasta i buoni rapporti e i due hanno continuato anche a vivere insieme a Windsor. La progressiva diminuzione delle sue apparizioni ufficiali è stata descritta da Sarah Ferguson come una caduta (demise) nel corso del tour statunitense per presentare il libro A most intriguing lady.

In un’intervista, infatti, Sarah Ferguson ha confessato che sono sempre stati presenti l’uno per l’altra e anche «quando ho attraversato periodi molto negativi in passato, lui c’è sempre stato». Il ritorno di Sarah Ferguson a Sandringham dimostra che ormai il sovrano è disposto a lasciare andare i vecchi dissapori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Dicembre 2023, 18:23

