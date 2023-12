Harry e Meghan, Natale a Montecito con i figli: nessun invito dalla famiglia reale

Harry e Meghan, alla fine, hanno passato il giorno di Natale con i propri figli, il principe Archie di 4 anni e la principessa Lilibet di 2, e degli amici presso la loro residenza di Montecito, in California. Secondo quanto è stato riferito da una fonte interna a Us Weekly, la coppia è stata impegnata a «cucinare, giocare e scambiarsi regali». Poi, aggiunge, i due «si dovranno impegnare per non viziare troppo i loro bambini».

L'ultima volta che Harry e Meghan hanno celebrato il Natale insieme al resto della famiglia reale, come da tradizione, è stato nel 2018, ben cinque anni fa. In quell'occasione, come già faceva la Regina Elisabetta, la coppia si è recata alla residenza di Sandringham, dove anche quest'anno Carlo e Camilla hanno festeggiato insieme a William e Kate.