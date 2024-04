Sacha Baron Cohen annuncia il divorzio Isla Fisher dopo le accuse di molestie di Rebel Wilson: «Ma eravamo separati già da un anno»

di Serena De Santis

Niente dura per sempre, nemmeno l'amore. A confermarlo è un'altra coppia di celebrità che, dopo tanti anni passati insieme, ha deciso di separarsi. Sacha Baron Cohen e Isla Fisher, che dopo quasi 14 anni di matrimonio hanno deciso di divorziare. I volti di Borat e I love shopping hanno deciso di comunicare la loro rottura a seguito del libro pubblicato da Rebel Wilson, in cui l'attrice accusa Cohen di averla molestata.

L'annuncio è stato pubblicato dalla coppia con una storia ironica pubblicata sui loro profili Instagram. Nella foto si vedono i due indossare le divise da tennis, complici e felici, ma accanto alle loro figure appare una scritta che dice: «Dopo una lunga partita di tennis durata oltre 20 anni, finalmente mettiamo giù le nostre racchette». Una notizia che ha spiazzato i fan, ma non i loro amici più cari, che hanno dichiarato ai giornali inglesi come la coppia avesse chiesto la separazione già da un anno.

Il divorzio dopo 13 anni di matrimonio

Cohen e Fisher si sono conosciuti nel 2004 e, dopo sei anni di fidanzamento, sono convolati a nozze a Parigi nel 2010. Dalla loro unione sono nati tre figli: Oliver di 17 anni, Elula di 14 e il più piccolo, Moses Brian, nato nel 2015. La loro relazione è durata più di 20, ma lo scorso anno qualcosa si è inclinato e i due hanno deciso di divoriziare. Una rottura che Sacha Baron Cohen ha cercato di mantenere segreta, fino a quando non è uscito il libro di Rebel Wilson dal titolo Rebel Rising, in cui l'attrice australiana lo ha accusato di molestie.

Il romanzo è stato pubblicato la scorsa settimana negli Stati Uniti e ha riscosso un notevole successo, soprattutto per le dichiarazioni rilasciate dall'attrice di Attente a quelle due. Rebel Wilson e Sacha Baron Cohen si sono conosciuti sul set di Grimsby - Attenti a quell'altro, commedia in cui sono stati co-protagonisti. Proprio durante le riprese, l'attrice australiana si è sentita molestata dall'attore 48enne. Anche se quest'ultimo ha negato tutto, si è ritrovato costretto a rivelare il divorzio con l'attrice Isla Fisher, comunicato da entrambi con una storia su Instagram.

Nella storia, che ritrae i due in una posa simpatica e in divisa da tennis, hanno scritto: «Dopo una lunga partita di tennis durata oltre 20 anni, finalmente mettiamo giù le nostre racchette. Nel 2023 abbiamo chiesto congiuntamente di porre fine al nostro matrimonio. Abbiamo sempre dato priorità alla nostra privacy e, per questo, abbiamo portato avanti le pratiche nella maniera più segreta. Condivideremo per sempre la nostra devozione e l'amore per i nostri figli».

Tutti gli indizi che facevano intuire la separazione

Anche se il libro di Rebel Wilson è stata l'occasione per rivelare pubblicamente la loro rottura, in realtà i due attori avevano deciso di lasciarsi già un anno fa e diversi indizi potevano aiutare a intuire, se non la separazione, almeno la crisi di coppia. Secondo delle indiscrezioni del Sun, alcuni amici di Isla avevano già dichiarato che i due non erano più uniti come una volta e a confermarlo, seppur senza volerlo, è stata la stessa attrice con alcuni indizi rilevati dalle foto pubblicate suo profilo Instagram.

Anche se Cohen e Fisher hanno sempre cercato di mantenere la propria famiglia lontana dai riflettori di Hollywood e dagli scatti dei paparazzi, erano soliti comunque pubblicare qualche foto insieme.

