Charlotte e George, infranta la regola secolare che ha lasciato a casa Louis (e le sue pernacchie)

di Redazione web

Charlotte, 8 anni, e George, quasi 10 anni, sono stati i protagonisti durante la finale del torneo di Wimbledon, che si è tenuta domenica 16 luglio. La principessa ha fatto il suo debutto in grande stile, con un abito bianco con decorazioni azzurre e i cappeli lasciati sciolti, con una treccina a tenere le ciocche davanti, mentre il principe George era elegantissimo nel suo completo, pronto per assistere alla finale che ha visto vincitore il giovane Carlos Alcaraz, contro il favorito Novak Djokovic.

I bambini si sono comportati in maniera eccellente, ma si sono anche divertiti, sotto lo sguardo attento di mamma Kate e papà William. La presenza dei figli della famiglia reale alla finale di Wimbledon è stata uno strappo ad una regola che esiste dal 1877, primo anno in cui si è giocato il torneo di Wimbledon.

Andiamo a vedere di che regola si tratta e quali conseguenze ha avuto sulla famiglia reale.

I principini George e Charlotte alla finale di Wimbledon: «Eleganza di famiglia». Sugli spalti con Kate e William

Wimbledon, Kate Middleton e quella partita storica saltata per ordine dei medici: il retroscena svelato solo ora

Princess Charlotte Elizabeth Diana and Prince George living their best life at centre court at Wimbledon and enjoying the Mens Final 🎾🎾🎾🎾 #PrincessCharlotte #PrinceGeorge #Wimbledon #WimbledonFinal pic.twitter.com/41z3XaLWUO — Lee Hood (@Mofoman360) July 18, 2023

La regola secolare infranta

Assistere alle partite del torneo di Wimbledon è molto difficile perché si accede solo tramite invito da parte della famiglia reale e non è possibile farsi accompagnare da altre persone che non hanno ricevuto la lettera d'invito. Le regole diventano ancora più ferree quando si tratta di bambini: «Nessun bambino può assistere alle partite di tennis durante il torneo perché potrebbero distrarre i giocatori o, peggio, infastidire il pubblico con capricci e comportamenti non adeguati alla situazione».

Questa regola, che esiste dall'inizio del torneo non vale per la famiglia reale, ma con discrezione: i membri della famiglia devono essere sicuri che il comportamento dei figli rispecchi la serietà e l'improtanza dell'evento, altrimenti devono evitare di portarli con sé. Alla finale di Wimbledon, mamma Kate e papà William hanno deciso di coinvolgere anche il principe George per la seconda volta e la principessa Charlotte, per la prima votla in assoluto, a patto che i due si comportassero adeguamente al contesto.

Charlotte e George si sono comportati in maniera eccelsa e hanno seguito con molta attenzione la finale tra Alcaraz e Djokovic, esultando e festeggiando in maniera composta.

L'unico assente era Louis e i fan non possono fare a meno di chiedersi il perché. Forse il motivo è da ricercare nel suo comportamento irriverente e nelle pernacchie che il piccolo principe è solito fare durante le celebrazioni ufficiali, proprio quelle che tanto divertono i sudditi, ma potrebbero far storcere il naso a Buckingham Palace.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA