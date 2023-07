Kate Middleton, il fratello James rivela: «Conosco tutte le sue stranezze». Cosa ha raccontato della principessa

di Redazione Web

James Middleton, il fratello 36enne di Kate, non ha mai nascosto il suo passato difficile, anzi, alla fine del 2017, dopo essersi reso conto di non stare bene, ha chiesto l'aiuto a un professionista che gli ha diagnosticato una depressione. Fortunatamente non è mai stato lasciato da solo soprattutto dalla sorella Kate e dagli altri familiari che l'hanno sostenuto.

Ora quel brutto periodo è solo un ricordo ma oggi è tornato a parlarne a Good Morning Britain, il programma televisivo mattutino britannico che va in onda su ITV. E, proprio durante la chiacchierata al programma, l'imprenditore ha parlato della «fioritura» di sua sorella Kate nel ruolo di Principessa del Galles. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Kate è mia sorella e sono orgoglioso di lei ma conosco anche tutte le sue stranezze - ha raccontato James Middleton a Good Morning Britain -.

La depressione

Quanto alla depressione: «È difficile descrivere la condizione. Non è solo tristezza. È una malattia, un cancro della mente. - ha raccontato James Middleton -. Non è altro che un'assenza di sentimenti. Esisti senza scopo o direzione. Non riuscivo a provare gioia, eccitazione o anticipazione, solo l'ansia mi spingeva fuori dal letto la mattina. In realtà non ho pensato al suicidio, ma non volevo nemmeno vivere nello stato d'animo in cui mi trovavo».

