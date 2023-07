Harry e Meghan, il caso del rifiuto di Biden dopo i funerali della regina Elisabetta

di Lara Rolandini

Harry e Meghan continuano a far parlare di sé anche per fatti passati o azioni che risalgono, ormai, a qualche tempo fa. In questo momento, i Duchi di Sussex, che ora vivono in California, negli Stati Uniti, sarebbero di nuovo al centro della polemica per ciò che successe subito dopo i funerali della regina Elisabetta II che vennero celebrati lo scorso 19 settembre all'Abbazia di Westminster.

Harry e Meghan, infatti, avrebbero chiesto al presidente degli Usa, Joe Biden, di rientrare nel Paese a stelle e strisce a bordo dell'Air Force One.

Harry, gli amici del principe sono disgustati e feriti dalle rivelazioni fatte nel libro Spare

Harry e Meghan sono in contatto con Lady Diana: «Approva tutto ciò che facciamo e ci appoggia sempre»

La vicenda

Stando a quanto riporta un nuovo rapporto redatto dal Daily Mail, dopo il funerale della compianta regina Elisabetta II, Harry e Meghan avrebbero avanzato la richiesta di volare dall'Inghilterra agli Stati Uniti con l'aereo privato del presidente Joe Biden. Fonti vicine a Buckingham Palace hanno fatto sapere che tale proposta sarebbe stata scartata nell'immediato da coloro che gestiscono il presidente e non ci sarebbe nemmeno stato modo di "contrattare". L'Air Force One, infatti, è praticamente blindato, al suo interno ci possono salire solamente il presidente, la First Lady e altri funzionari di Stato. La richiesta dei Duchi di Sussex, sempre stando a ciò che dichiarano le fonti, avrebbe causato non poco imbarazzo a Buckingham Palace che, però, come al solito, ha mantenuto il riserbo più totale sull'accaduto.

La presunta crisi tra Harry e Meghan

Inoltre, Harry e Meghan, in questo periodo, sono al centro dell'attenzione perché, ormai da mesi, si vocifera che siano in crisi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA