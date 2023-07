«Harry e Meghan cercano casa a Malibu, vogliono vivere più vicini a Los Angeles e Hollywood»

di Redazione web

Da Montecito alle spiagge di Malibu. Il principe Harry e la moglie Meghan Markle starebbero per cambiare casa, secondo il tabloid New York Post, per essere più vicini a Los Angeles. La coppia sarebbe stata notata mentre visitava ville nella città sul mare in vista di un trasferimento e anche di un possibile ritorno ad Hollywood per Meghan Markle. Infatti, tra i nuovi progetti di lavoro della Duchessa ci sarebbe anche quello di tornare a recitare come prima che conoscesse il principe.

Harry e Meghan negli Usa

Harry e Meghan, ovvero il duca e la duchessa di Sussex, vivono negli Stati Uniti dal 2020, quando hanno deciso di lasciare famiglia reale e Regno Unito per trasferirsi in una residenza da 14 milioni di dollari a Montecito dove sono state anche girate molte scene della loro serie su Netflix. La coppia continua comunque a far parlare di sè: è di qualche giorno fa la notizia, diffusa dai tabloid britannici, che Harry e Meghan avrebbero cercato di «scroccare» un passaggio a Joe Biden sull'Air Force One di ritorno dal funerale della regina Elisabetta a settembre. Passaggio che è stato rifiutato dal presidente americano non solo per motivi di sicurezza ma anche perchè avrebbe creato un incidente diplomatico con il re Carlo III.

Harry e Meghan al centro delle polemiche

Ultimamente, Harry e Meghan si ritrovano spesso al centro del gossip e delle polemiche. La coppia, infatti, per un motivo o per un altro, è sempre presa di mira dai tabloid che, quasi ogni giorno, riportano notizie nuove sul loro conto.

