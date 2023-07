Harry e Meghan e il vicino di casa: «Volevo dargli il benvenuto, non hanno apprezzato». La reazione infastidita

di Redazione web

Harry e Meghan, per un motivo o per un altro, continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica. Alcuni hanno il sospetto che i Duchi di Sussex non riusciranno mai a scrollarsi di dosso la presenza della stampa che, quasi ogni giorno, stana un nuovo aneddoto da raccontare al pubblico. Proprio come è successo nelle scorse ore, quando, il loro vicino di casa ha rivelato un particolare molto curioso all'interno della sua autobiografia.

La vicenda

Harry e Meghan vivono a Montecito in California, ormai dal 2020, da quando, insomma, hanno rinunciato a tutte le loro cariche reali. Frank McGinity, veterano della Marina degli Stati Uniti, è il loro vicino di casa e, grazie alle sue gesta all'interno del corpo militare, è molto apprezzato e noto nel quartiere californiano. Per questo motivo, l'88enne ha deciso di raccogliere le sue memorie all'interno del libro Get Off Your Street. Stando a quanto riporta Montecito Journal, l'anziano signore avrebbe scritto anche di Harry e Meghan: «Harry e Meghan vivono nella vecchia proprietà di McCormick e sono andato al loro cancello, da bravo vicino, per accoglierli come si deve. Loro, però, non erano interessati».

Frank avrebbe raccontato di essere stato allontanato dalla sicurezza che sostava davanti all'abitazione: «L'addetto al cancello mi ha respinto e non ha accettato la mia presenza, ha detto che Harry e Meghan non erano interessati a questo tipo di attenzioni.

Harry e Meghan, comunque, sembrerebbero avere trovato il loro paradiso terrestre a Montecito e all'epoca del trasferimento da Londra, un loro portavoce aveva dichiarato a The Indipendent: «Il duca e la duchessa di Sussex si sono trasferiti nella loro nuova casa di famiglia nel luglio di quest'anno. Hanno scelto un luogo tranquillo per la loro privacy e sperano che questa venga rispettata sia dai loro vicini che dalle loro famiglie».

