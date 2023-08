William e Kate hanno fatto arrabbiare gli inglesi: non assisteranno alla finale dei Mondiali tra Spagna e Inghilterra. Ecco perché

di Redazione web

William e Kate hanno fatto arrabbiare i sudditi inglesi. I principi del Galles, infatti, come del resto Re Carlo III, non parteciperanno alla finale dei Mondiali femminili in cui l'Inghilterra cercherà di battere la Spagna per aggiudicarsi la vittoria della competizione. La partita si giocherà domenica 20 agosto alle 12.00 in Australia e a rappresentare Le Leonesse sugli spalti non ci sarà nessuno. Ecco spiegato il motivo.

William e Kate non andranno in Australia

William e Kate hanno deciso che non partiranno alla volta dell'Australia per assistere al match tra Spagna e Inghilterra che segnerà la finale dei Mondiali di calcio femminile. I principi del Galles hanno scelto di sostenere le calciatrici da uno dei loro comodi divani a Balmoral dove con loro, ad assistere alla partita, ci saranno i loro bambini, George, Charlotte e Louis e anche Re Carlo e la Regina Camilla.

L'erede al trono ha scelto di non intraprendere un viaggio così lungo perché l'esteso spostamento si scontra a livello logistico con l'impegno di Carlo e William per la salvaguardia del pianeta.

Comunque sia, la Royal Family ha dimostrato alla squadra inglese di essere molto felice del risultato ottenuto e, infatti, le ha dedicato un tweet di congratulazioni.

William e Kate sono sempre stati grandi appassionati di sport e, infatti, anche quando frequentavano l'università praticavano varie attività e non hanno mai nascosto il loro divertimento durante le partite di calcio. Infatti, proprio durante la finale dell'Europeo nel 2021 (Italia-Inghilterra), i principi del Galles e il principino George avevano assistito al match dagli spalti di Wembley.

