Il principe William ha svelato la sua routine alimentare: «Colazione energica e a cena un brownie al cioccolato»

I membri della Royal Family ci tengono particolarmente ad avere uno stile di vita sano e che possa mantenerli sempre in salute. Proprio per questo motivo, l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nelle vite del principe William, della principessa Kate e dei loro bambini. Ovviamente, certe tematiche come, ad esempio cosa si mangia a corte e in che quantità, restano private, anche se, a volte, può succedere che i reali ne parlino apertamente come è successo con il futuro re d'Inghilterra che ha spiegato dettagliatamente come sono organizzati i suoi pasti.

La dieta del principe William

In occasione di un incontro con la nutrizionista Monique Hyland il principe William aveva parlato delle proprie abitudini alimentari che, nonostante rispettino sempre un regime sano e di qualità, prevedono anche quale sfizio. Come riportato dal portale CornwallLive, il principe William disse: «La dieta che solitamente segue comprende un inizio energico, quindi, colazione con due uova, pane tostato integrale con una leggera spalmata di burro, succo di mela e una tazza di tè con latte e zucchero.

Il piatto preferito del principe George

Alcuni giorni fa, invece, fonti vicine a Buckingham Palace hanno rivelato quale fosse il piatto preferito del principe George. La pietanza appartiene alla cucina italiana: il futuro erede al trono, infatti, ama gli spaghetti alla carbonara.

