Royal Family, le super tate dei principini devono attenersi a regole rigidissime e non possono pronunciare certe parole

La Royal Family ha molto a cuore l'educazione di ogni suo piccolo membro: la vita di corte, infatti, deve essere pressoché perfetta e, quindi, è necessario che tutti conoscano le buone maniere e ne facciano buon uso. Ma chi è che insegna le buone maniere e il galateo ai principini? Ovviamente, le tate di corte che vengono scelte dalla Famiglia Reale con molto criterio e che devono assolutamente rispettare certi parametri. La tata attuale che lavora a Buckingham Palace è Maria Teresa Turrion Borrallo che, oltre ad essere molto amata da George, Charlotte e Louis, ha un rapporto molto stretto anche con Kate Middleton.

La tata della Royal Family

Essere la tata della Royal Family non è certo un lavoro per tutti e lo sa bene Maria Teresa Turrion Borrallo, la nanny 51enne che segue i principini nel loro percorso di crescita. Innanzitutto, per entrare a Buckingham Palace e avere il compito di educare i reali, è necessario avere frequentato la scuola di tate più famosa d'Inghilterra, ovvero, la Norland School a Bath che è specializzata nella formazione di bambinaie. Maria Teresa Borrallo ha studiato proprio lì e, oltre alle classiche mansioni come, ad esempio, cucire, cucinare, tenere a bada i bambini, ha imparato a evitare i paparazzi, difendersi con le arti marziali e guidare in situazioni di pericolo.

Le tate a Palazzo vengono retribuite molto bene per il loro prezioso lavoro. Alcune voci vicine a Buckingham Palace parlano addirittura di 100 mila euro all'anno, anche se, hanno pochissimo spazio per la propria vita privata. Ovviamente, poi, devono firmare un accordo estremo di riservatezza: non devono far trapelare nessuna informazione sulla Royal Family e non possono possedere nessun account social.

La parola proibita

Inoltre, le tate di corte, compresa Maria Teresa Turrion Borrallo, hanno l'obbligo di non pronunciare alcune parole, una su tutte "bambino". Infatti, la nanny chiama i principini con i loro nomi e non con il termine "bambini", ciò servirebbe per non imporre su di loro la propria "supremazia", dato che, è una persona adulta.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Agosto 2023, 18:30

