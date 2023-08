Kate Middleton, gli esperti di gioielli l'attaccano: «A volte indossa anche quelli di marchi poco costosi»

di Redazione web

Kate Middleton è uno dei membri della Famiglia Reale più apprezzato in tutto il mondo. La principessa del Galles, infatti, non solo è molto stimata per i suoi modi regali, per essere sempre sorridente e disponibile, ma anche, per avere una classe e un'eleganza innate. Kate, però, è anche stata "attaccata" dagli esperti di gioielli perché è capitato che, a volte, indossasse orecchini non proprio sfarzosi.

Lo stile di Kate Middleton

Kate Middleton, negli anni, è diventata una vera e propria icona di stile. La principessa del Galles, infatti, sia per occasione istituzionali importanti, sia per eventi sportivi prestigiosi non sbaglia proprio un colpo: indossa sempre l'outfit perfetto. Alcuni esperti di gioielli, però, hanno avuto da ridire: Kate, infatti, più volte, è stata avvistata con gioielli cheap rispetto a quelli che indossa di solito che, invece, appartengono a generazioni e generazioni di reali.

A volte, addirittura, oggetti di bigiotteria che hanno un valore inferiore alle venti sterline. Alla maggior parte dei sudditi, però, questo non importa perché credono che Kate abbia così tanto carisma da riuscira a indossare gioielli preziosi o semplici decorazioni da centro commerciale.

Gli outfit di Kate Middleton

Kate Middleton, comunque, non è nuova nel ricevere critiche (anche se, sono davvero poche) per quanto riguarda i suoi outfit o gli accessori che indossa.

