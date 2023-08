La principessa Charlotte è la bambina più ricca del mondo (anche grazie a mamma Kate Middleton): ecco a quanto ammonta il suo patrimonio

di Redazione web

La principessa Charlotte ha conquistato il cuore di tutti i sudditi inglesi fin dal primo momento in cui, dopo la sua nascita, è stata presentata al pubblico da mamma Kate Middleton e da papà, il principe William. Poi, crescendo, ha dimostrato di avere la vera stoffa di una reale e di ricordare, soprattutto nei modi, la Regina Elisabetta II (non a caso, bambina e bisnonna erano davvero legate). Ora, una classifica svela che Charlotte è la bambina più ricca del mondo e il suo patrimonio stellare è anche tale grazie a mamma Kate.

Il patrimonio della principessa Charlotte

Stando a una recente ricerca condotta da Electric Ride on Cars, la principessa Charlotte sarebbe la bambina più ricca del pianeta con un patrimonio netto di ben 3,6 miliardi di sterline. Tralasciando il fatto che sia la secondo genita dei principi del Galles e che in futuro avrà il compito di aiutare il fratellino George che un giorno diventerà re, Charlotte continua a conquistare assensi anche grazie al cosiddetto "effetto Kate Middleton". Infatti, la principessina sta seguendo le orme della mamma in fatto di moda: dagli occhiali da sole sfoggiati a Wimbledon, passando per il vestitino a margherite indossato in occasione della festa del papà.

Lo stile della Royal Family

Non è certo un segreto che i membri della Royal Family abbiano un certo stile e siano sempre impeccabili quando presenziano a eventi pubblici. Kate Middleton, ad esempio, è molto apprezzata per la sua classe ed eleganza e per i suoi outfit sempre efficaci e mai fuori le righe.

