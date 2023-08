Il principe William è più apprezzato di Harry anche negli Stati Uniti: ecco cosa rivelano i dati

di Redazione web

Ultimamente, la Royal Family è spesso sotto la lente di ingrandimento dei media, soprattutto Harry e Meghan che, a causa del loro scagliarsi contro Buckingham Palace, hanno perso davvero moltissimi consensi tra i sudditi di tutto il mondo. Per quanto riguarda il principe William e Kate, invece, la situazione è assai diversa. I principi del Galles, infatti, mantengono una privacy e una discrezione molto più alta di quella dimostrata dai cognati e proprio per questo motivo anche i sondaggi li premiano. William sarebbe preferito ad Harry anche negli Stati Uniti.

Harry e Meghan vorrebbero tornare in Inghilterra: ecco la reazione di Buckingham Palace

William e Kate, quando aspettano l'aereo possono "soggiornare" in un appartamento da sogno all'aeroporto di Heathrow

La graduatoria

Tutto è nato da un'idea del magazine Newsweek che ha commissionato un'indagine all'azienda Compagnia Gallup che si occupa di sondaggi. Lo studio consisteva nel chiedere alle persone cosa ne pensassero e dove avrebbero posizionato in un'ipotetica classifica 15 personalità conosciute in tutto il mondo. All'interno di questa cerchia di prescelti, ecco spuntare anche William ed Harry. L'erede al trono di Inghilterra si è classificato primo con un indice di gradimento del 37% superando, ad esempio, il presidente dell'Ucraina Zelensky ma anche Joe Biden e Kamala Harris. Secondo Lydia Saad, responsabile del sondaggio, il risultato sarebbe dovuto al fatto che «William non è coinvolto in alcun modo nella politica statunitense» ed è quindi super partes.

La popolarità dei Duchi di Sussex

Invece, la popolarità dei Duchi di Sussex sarebbe scesa ai minimi storici, infatti, Harry era calato di 48 punti nell'indice di gradimento degli americani, mentre Meghan aveva perso 40 punti. Il fatto che la coppia abbia perso così tanti consensi è da ricercare nel fatto che a molti non sia piaciuto per nulla il continuo attacco alla Royal Family che, evidentemente, non rispondendo alle continue provocazioni ha evitato di inimicarsi il popolo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA