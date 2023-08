Harry e Meghan vorrebbero tornare in Inghilterra: ecco la reazione di Buckingham Palace

di Redazione web

Harry e Meghan, ultimamente sono spesso al centro dell'attenzione dei media. Da quando anni fa hanno lasciato Buckingham Palace, i Duchi di Sussex hanno fatto notizia per qualsiasi cosa facessero: dall'assenza della duchessa all'incoronazione di Re Carlo, passando per il presunto inseguimento a New York. Ora, si vocifera che Harry e Meghan desiderino tornare in Inghilterra e sanare, una volta per tutte, le crepe che si sono aperte in questi anni.

Harry e Meghan ci ripensano?

Una fonte vicina a Harry e Meghan avrebbe rivelato a Ok Magazine che i due sarebbero tentati di ritornare in Inghilterra e ricucire i rapporti con la Royal Family, seppur non rientrando a Palazzo. L'insider, infatti, ha detto che i Duchi di Sussex starebbero cercando un appartamento da affittare a Kensington Palace così da avere un appoggio a Londra, anche se, appunto, non vorrebbero rientrare in modo permanente a Buckingham Palace.

Questa intenzione, però, non basterebbe al principe William per dimenticare ciò che è accaduto in passato: le dichiarazioni all'intervista da Oprah Winfrey, il documentario Netflix e il libro Spare, tutti modi con cui i duchi hanno attaccato la Famiglia Reale.

Le parole dell'esperta reale

C'è, però, chi non è così convinto che Harry e Meghan vogliano "tornare indietro" e, infatti, l'esperta reale Sarah Hewson ha dichiarato a Sky News Australia: «Non vedo alcun segno di ciò.

