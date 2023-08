Harry è atterrato in Giappone senza Meghan Markle: a Tokyo per un evento benefico

di Redazione web

Harry e Meghan, ultimamente, sono al centro dell'attenzione mediatica, infatti, la stampa di tutto il mondo sta cercando di capire i progetti futuri che li riguardano, sia che siano di natura lavorativa sia che riguardino la loro vita privata. Effettivamente, negli ultimi mesi, si è spesso parlato di una crisi matrimoniale in corso tra i due che, però, com'era da aspettarsi, non si sono mai pronunciati in merito. Nelle scorse ore, Harry è atterrato in Giappone senza la moglie Meghan Markle ma, in questo caso, i fan della coppia non devono preoccuparsi.

Il principe Harry in Giappone

Harry è atterrato in Giappone nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 agosto. Il principe si trova a Tokyo, precisamente, perché deve presenziare al vertice dell'International Sports Promotion Society, ovvero l'organizzazione no-profit giapponese nota per la sponsorizzazione di tornei di golf in tutto il mondo. Il principe, inoltre, parteciperà alla partita di raccolta fondi Sentebale Polo Cup, che si terrà a favore dei giovani affetti da Hiv e Aids.

Non appena, Harry è arrivato all'aeroporto di Haneda, ad attenderlo c'era una gran folla che ha cominciato ad acclamarlo quando lo ha visto.

Le parole del principe Harry

Il mese scorso, parlando dell'evento sportivo a cui parteciperà sabato, il principe Harry ha detto: «L'annuale Polo Cup è essenziale per il lavoro vitale di Sentebale per garantire che bambini e giovani siano sani, resilienti e in grado di prosperare. I fondi raccolti quest'anno sosterranno il nostro programma di club e campi, che fornisce un intenso sostegno psicosociale ai giovani che vivono con l'HIV. In un'epoca in cui essere sieropositivi non è più una condanna a morte, diamo ai giovani la possibilità di conoscere il loro stato, mantenersi in buona salute ed eliminare lo stigma in modo che possano interrompere il ciclo».

