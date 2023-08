Harry e Meghan, la foto che scaccia la crisi: «Complici e sorridenti»

di Redazione web

Harry e Meghan, in questi ultimi tempi, sono stati spesso al centro dell'attenzione mediatica. Prima, per le dichiarazioni rilasciate in merito alla Royal Family e alle conseguenze che queste hanno portato, poi, per un presunto inseguimento dei paparazzi per le vie di New York (smentito, poi, dalle forze dell'ordine) e, infine, per una sempre presunta crisi matrimoniale che, secondo alcuni, avrebbe potuto sfociare nel divorzio. Ora, però, i Duchi di Sussex sono apparsi più sorridenti che mai, scacciando, quindi, le male lingue.

Harry e Meghan e lo scatto scacciacrisi

Harry e Meghan, in questo ultimo periodo, non si erano più fatti vedere insieme e proprio per questo motivo, i fan della coppia erano giunti alla conclusione che i due fossero in crisi. Inoltre, il periodo difficile che la coppia stava vivendo era anche stato confermato da alcune fonti vicine alla stessa. Nelle scorse ore, però, i Duchi di Sussex hanno registrato un video per un progetto di beneficienza a sostegno dei giovani, ovvero la Responsible Technology Youth Power Fund. I due sono apparsi molto sereni e sorridenti e proprio questo loro atteggiamento ha tranquillizzato i fan di tutto il mondo.

Le voci della crisi

Le voci di una possibile crisi tra Harry e Meghan sono, quindi, state fugate definitivamente, anche se, c'è qualcuno che proprio non crede al video in cui i due compaiono.

