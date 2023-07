Harry e Meghan, Buckingham Palace ha imposto un cambio nel certificato di nascita di Archie: cosa è accaduto

di Redazione web

Meghan Markle e il principe Harry, quattro anni fa, sono diventati genitori del loro primo bambino Archie. I Duchi di Sussex, quando hanno presentato alla stampa il neonato, erano radiosi e sprizzavano felicità da tutti i pori. Nemmeno le faccende burocratiche sono riuscite a spegnere l'entusiasmo negli occhi dei neo genitori. Burocrazia che c'era eccome! Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Buckingham Palace avrebbe preteso che Meghan Markle cambiasse nome nel certificato di nascita del piccolo Archie.

La vicenda

Quando nasce un membro appartenente alla Famiglia Reale non si può lasciare nulla al caso. Ad esempio, all'interno del certificato di nascita è obbligatorio inserire il titolo posseduto dai genitori del neonato. Proprio per questo motivo, un mese dopo il parto di Meghan Markle, a Buckingham Palace hanno deciso di modificare il suo nome nell'atto. Quindi, non sarebbe più comparso che la mamma fosse Rachel Meghan Markle ma "Sua Altezza Reale la Duchessa di Sussex". I Duchi sono amanti dei soprannomi, tanto che, stando a quanto raccontano fonti vicine a Palazzo, Harry chiamerebbe la moglie "M" mentre lei abrevierebbe il suo nome chiamandolo semplicemente "H". Ad esempio, anche la loro bambina Lilibet Diana, viene chiamata semplicemente "Lili".

Comunque sia, il cambio nominativo di Meghan Markle nel certificato di nascita di Archie non ha precedenti, almeno nell'era moderna. Infatti, il nome di Kate Middleton (nonostante lei sia principessa del Galles), compare in tutti e tre i documenti relativi a George, Charlotte e Louis.

Le parole del portavoce di Meghan

In seguito al cambio nome, Omid Scobie, autore reale e amico di Harry e Meghan ha riportato un tweet della portavoce di Meghan Markle: «Il cambio di nome sui documenti pubblici nel 2019 è stato dettato dal Palazzo, come confermato da documenti di alti funzionari. Ciò non è stato richiesto da Meghan la Duchessa di Sussex né dal Duca di Sussex». Sul certificato di nascita di Lilibet Diana (venuta al mondo nel 2021, un anno dopo che Harry e Meghan lasciarono la Royal Family), compare il nome dell'ex attrice senza nessun titolo.

