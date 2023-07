Harry e Meghan, ipotesi trasloco: l'esperto di sicurezza glielo sconsiglia. Ecco perché

di Redazione web

Harry e Meghan, nonostante siano calati nell'indice di gradimento popolare, rispetto ai livelli in cui erano prima, continuano a essere i protagonisti indiscussi del gossip oltreoceano. I Duchi di Sussex, attualmente, vivono a Montecito in California ma starebbero pensando di trasferirsi nella vicina Malibu. L'esperto di sicurezza, però, glielo sconsiglia, ecco per quale motivo.

Harry e Meghan e il trasferimento

Harry e Meghan, secondo voci molto vicine a loro, starebbero pensando di trasferirsi a Malibu, vicino a Los Angeles e luogo in cui l'ex attrice è cresciuta. La coppia potrebbe tornarci per fare crescere i loro bambini Archie e Lilibet che, però, vorrebbe mantenere quanto più lontani possibile dagli occhi indiscreti della stampa. Proprio per un motivo similare, un esperto di sicurezza, come rivelato da The Express US, avrebbe espresso grande perplessità in merito alla possibile scelta. Questa persona, infatti, avrebbe detto: «La coppia sarebbe messa ancora più sotto pressione dai paparazzi, più di quanto non lo sia ora che vive a Montecito».

Harry e Meghan nell'occhio del ciclone mediatico

Effettivamente, Harry e Meghan devono ponderare bene la loro scelta, dato che, negli ultimi tempi sono stati presi letteralmente di mira dalla stampa di tutto il mondo e continuano a essere perseguitati anche dai paparazzi.

