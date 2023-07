Harry e Meghan, la fine dell'amicizia con David e Victoria Beckham: «Non li hanno invitati al matrimonio». Cosa è successo

di Redazione web

Meghan Markle e il principe Harry non sarebbero più amici nemmeno di David e Victoria Beckham, almeno questo è quanto trapela da fonti vicini a entrambe le coppie. I Duchi di Sussex, l'ex Spice Girl e il campione del Manchester United sono stati legati per molto tempo e proprio David e Victoria avrebbero aiutato la Duchessa ad ambientarsi in Inghilterra subito dopo il suo arrivo. Ora, però, sembra che le due coppie non si parlino nemmeno più.

Amicizia finita

In realtà, le cause dell'amicizia finita tra Meghan Markle, il principe Harry, David e Victoria Beckham, non sarebbero chiare. Si parla solo di un infastidimento da parte dei divi per quanto riguarda l'impertinenza dei Sussex nei confronti della Royal Family. Ciò che, invece, è certo è che la Duchessa e la super coppia inglese fossero legatissimi, infatti, quando lei scriveva nel suo blog The Tig, parlava dei Beckham come alcuni dei suoi migliori amici in assoluto. Quando Meghan ed Harry si sono sposati nel 2018, David e Victoria facevano parte dei vip invitati al matrimonio. Però, quando il figlio maggiore dei due, ovvero Brooklyn Beckham è convolato a nozze con la modella Nicola Peltz, dei Sussex nemmeno l'ombra. Da quel momento in poi, nessun avvistamento delle due coppie di amici insieme. Inoltre, alcuni giorni fa, David Beckham, presidente dell'Inter Miami ha accolto Lionel Messi in squadra e allo stadio c'erano moltissimi celebrità. Chi mancava? Ovviamente, Harry e Meghan.

Il fenomeno Meghan Markle

Stando a quanto riportano fonti vicine allo showbiz, anche David e Victoria Beckham si starebbero guardando bene da invitare Meghan Markle e il principe Harry ai loro eventi, dato che, i due, qualsiasi cosa facciano, attirano solamente commenti negativi.

