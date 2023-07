Meghan Markle «non era all'altezza del lavoro»: la rivelazione al veleno dell'ex amica della duchessa

Korben Lizzie Cundy, ex amica della duchessa del Sussex, Meghan Markle, ha dichiarato al Mirror che quest'ultima "non era all'altezza del lavoro" richiesto per essere un membro attivo della famiglia reale. Meghan è entrata ufficialmente nella famiglia reale nel maggio 2018, meno di due anni dopo aver incontrato il principe Harry.

Korben Lizzie Cundy, l'amica di lunga data di Meghan, ha sottolineato che la duchessa non sembrava essere pronta a impegnarsi completamente nel ruolo e nell'opera di rappresentanza richiesti dai reali.



