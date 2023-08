Harry e Meghan, nuovo film Netflix in vista? Ecco le rivelazioni della fonte vicina a Buckingham Palace

di Redazione web

Harry e Meghan, in quest'ultimo periodo, si sono spesso ritrovati al centro dell'attenzione mediatica perché, stando a quanto rivelano voci vicine ai Duchi di Sussex, sarebbero stati esclusi dalla maggior parte dei divi di Hollywood che ritiene che non siano proprio le persone più indicate con cui lavorare insieme. Il discorso è collegato al fatto, che Harry e Meghan, ultimamente, abbiano sollevato molte polemiche e polveroni contro la Famiglia Reale e, inoltre, sarebbero stati coinvolti in una serie di episodi non proprio positivi (esclusione da Spotify o presunto incidente a New York) per lo showbiz a stelle e strisce. Ora, potrebbero tornare su Netflix.

Harry e Meghan e la dura vita a Hollywood: «Si stanno facendo nuovi amici, John Travolta è uno di loro. Avvicinamento a Scientology?»

Meghan Markle, l'abito del compleanno è un flop: «Dovrebbero pagarla per non indossarlo». Ma online è sold out

Harry, Meghan e il ritorno su Netflix

Stando a quanto rivelano fonti vicine a Harry e Meghan, il duca e la duchessa di Sussex potrebbero presto tornare su Netflix ma... con un ruolo diverso da quello dei protagonisti. Infatti, gli ormai ex membri della Royal Family potrebbero essere i produttori di un nuovo film drammatico ispirato al romanzo di Carley Fortune, intitolato "Meet Me At The Lake". La trama si basa sulla storia di una coppia e presenta varie tematiche importanti come, ad esempio, alcol, droga o salute mentale. Questo lungometraggio, per Harry e Meghan, potrebbe essere il primo progetto congiunto off-camera, come parte del presunto accordo da 100 milioni firmato con la piattaforma streaming. Una fonte vicina ai Duchi ha dichiarato a The Sun: «I temi del libro hanno attratto Harry e Meghan e per questo lo avrebbero scelto come primo adattamento cinematografico. Questo sarebbe il loro più grande e significativo lavoro (almeno fino a ora), come produttori».

I progetti di Harry e Meghan

Inoltre, Harry e Meghan avrebbero in serbo altri progetti da sviluppare insieme a Netflix visto il grande successo che hanno avuto con il loro primo documentario. I Duchi di Sussex, però, non si sono mai espressi apertamente sull'argomento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Agosto 2023, 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA