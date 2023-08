Meghan Markle, l'abito del compleanno è un flop: «Dovrebbero pagarla per non indossarlo». Ma online è sold out

di Redazione web

Meghan Markle, nelle scorse ore, ha festeggiato il suo 42esimo compleanno in uno dei suoi ristoranti preferiti di Montecito, insieme ad alcuni amici e, ovviamente, al marito, il principe Harry. Ciò che non ha fatto passare inosservata la duchessa di Sussex sui social, è stato il vestito che indossava: un abito lungo a righe ampie bianche e nere che le arrivava fino alle caviglie. Gli utenti su Twitter hanno sommerso di critiche l'ex attrice, anche se, evidentemente, il vestito è piaciuto, dato che, è sold out e impossibile da trovare.

Il vestito di Meghan Markle

Meghan Markle si è presentata al suo ristorante preferito indossando un abito della marca di abbigliamento Posse, che produce abiti prettamente femminili prestando molta attenzione all'ambiente. Il vestito lungo a righe bianche e nere, che tanto è stato criticato sui social, ha un prezzo di 188 sterline, ovvero 218 euro, e nonostante, non sia piaciuto alla maggior parte degli utenti, è già sold out. Il modello senza spalline "Theo", infatti, non è più disponibile e se qualche fan di Meghan Markle lo volesse a tutti i costi, dovrebbe preordinarlo e incrociare le dita perché arrivi il prima possibile.

I commenti degli utenti

Molti utenti hanno criticato duramente la scelta stilistica di Meghan Markle e qualcuno ha scritto: «Io davvero non mi capacito di come abbia potuto pensare che questo vestito le stesse bene», «Non la valorizza per nulla» oppure ancora «Mi sembra la borsa di Sephora».

