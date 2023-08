Meghan Markle, la festa di compleanno con Harry e i sorrisi "forzati": i sudditi non le credono più

di Redazione web

Harry e Meghan sono apparsi più sorridenti che mai nelle ultime foto pubblicate dai paparazzi che li hanno pizzicati in un famoso ristorante di Montecito in occasione del compleanno della Duchessa. L'ex attrice, infatti, proprio oggi, venerdì 4 agosto, ha spento 42 candeline ed ha, quindi, festeggiato con una cena alla quale hanno partecipato le persone a lei più care. Nonostante i sorrisi di Meghan, che potrebbero fugare le voci di una crisi, i sudditi non credono che la coppia sia unita come lo era prima di lasciare l'Inghilterra.

Harry e Meghan, la foto che scaccia la crisi: «Complici e sorridenti»

Harry e Meghan, la fine dell'amicizia con David e Victoria Beckham: «Non li hanno invitati al matrimonio». Cosa è successo

Il compleanno di Meghan Markle

Meghan Markle spegne 42 candeline proprio oggi e, forse, la duchessa avrebbe desiderato un compleanno un po' più tranquillo. Negli ultimi tempi, infatti, è stata spesso al centro delle polemiche e dell'attenzione mediatica per motivi legati alla sua carriera e per la sua assenza durante l'incoronazione di Re Carlo III. Comunque sia, ieri sera, Meghan indossava un vestito lungo fino alla caviglia, che le lasciava le spalle scoperte, a righe spesse bianche e nere e un paio di sandali bassi, i capelli erano raccolti in uno chignon e come accessorio portava una clutch (borsa a mano) color bronzo. Meghan sembrava sorridente, serena e spensierata, dietro di lei il principe Harry.

La presunta crisi tra Harry e Meghan

Secondo i sudditi inglesi, Harry e Meghan non starebbero vivendo un periodo molto felice del loro matrimonio e a dimostrarlo sarebbe il fatto che da diverso tempo non si mostrano in pubblico e, inoltre, nell'ultima apparizione in video, nonostante il principe cerchi più volte lo sguardo della moglie, lei non lo guarda mai negli occhi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Agosto 2023, 10:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA