Harry e Meghan e la dura vita a Hollywood: «Si stanno facendo nuovi amici, John Travolta è uno di loro. Avvicinamento a Scientology?»

Harry e Meghan, ultimamente, sono spesso stati al centro dell'attenzione mediatica per i loro "movimenti" all'interno dello showbiz statunitense. I Duchi di Sussex, infatti, stando a quanto rivelano voci a loro vicine, non sarebbero visti di buon occhio dalla maggior parte delle star perché tutto ciò che fanno, fa notizia e, la maggior parte di queste news sono negative. La coppia, però, starebbe cercando di reintrodursi nell'ambiente di Hollywood facendosi, quindi, nuovi amici, uno di loro sarebbe John Travolta.

Harry e Meghan non stanno di certo vivendo il periodo migliore delle loro vite. Infatti, ultimamente, vengono spesso emarginati, non invitati alle feste più in vista o agli eventi più mondani ed è recente notizia che non vadano più molto d'accordo con una delle coppie più glamour, ovvero David e Victoria Beckham. I Duchi di Sussex, però, non si scoraggiano e stanno cercando nuovi amici, nuove compagnie. Stando a quanto rivelato al The Sun, da una fonte vicina ai due, Harry e Meghan avrebbero trascorso un'intera serata insieme a John Travolta al Beverley Hills Hotel di Los Angeles. Secondo l'insider, i due sarebbero rimasti molto colpiti dai principi perpetrati da Scientology (organizzazione alla quale l'attore è stato molto vicino per anni). Comunque sia, l'incontro tra John Travolta ed Harry e Meghan non è il primo che l'attore ha con qualcuno che proviene da Buckingham Palace. Infatti, nel 1985 la star di Grease e Pulp Fiction ebbe il piacere di ballare con Lady Diana alla Casa Bianca.

Per Harry e Meghan sviluppare nuove amicizie all'interno del panorama hollywoodiano sarebbe davvero importante, così che attori o star in vista possano, in qualche modo, riportarli ad essere parte integrante dello showbiz a stelle e strisce.

