Principe Harry, lo street artist gli dedica un graffito ironico: «Penso che molta gente non voglia più la monarchia»

di Redazione web

Il principe Harry, ultimamente, è stato spesso al centro dell'attenzione mediatica. Infatti, insieme alla moglie Meghan Markle, i due sono stati "presi di mira" dalle star di Hollywood che non vorrebbero avere troppo a che fare con loro, dato che, tutti credono che la maggior parte delle notizie che ruotano intorno ai Duchi di Sussex siano negative. Harry e Meghan, però, dopo avere attaccato più volte la monarchia inglese, hanno perso consensi anche in Inghilterra e questo è il pensiero di un famoso street artist che ha riprodotto in modo ironico il principe Harry.

Harry e Meghan, nuovo film Netflix in vista? Ecco le rivelazioni della fonte vicina a Buckingham Palace

Harry e Meghan e la dura vita a Hollywood: «Si stanno facendo nuovi amici, John Travolta è uno di loro. Avvicinamento a Scientology?»

🇬🇧 The invasion begins.

📍Bristol, St. Augustine’s Parade.

👑 Prince Harry in Rebel Without a Crown. pic.twitter.com/vkVFp4eQ4w — TVBOY (@tvboy) July 28, 2023

Il murales del principe Harry

Il murales in questione è apparso nelle vie di Bristol, Inghilterra e a realizzarlo è stato l'artista italiano Salvatore Benintende, più noto come TvBoy. Lo street artist, che si ispira alle opere di Bansky, ha ritratto il principe Harry con dei jeans scuri, una t-shirt bianca e una camicia rossa scuro, in mano tiene una copia della sua autobiografia Spare (che, però, in questo caso si intitola "Il ribelle senza la corona") e sul volto un sorriso allegro. Nell'altra mano, Harry stringe una mazzetta di banconote da 20 sterline. TvBoy è anche autore di altri due graffiti che ritraggono membri della Famiglia Reale. Uno con la Regina Elisabetta II e sopra la scritta: «Dio Salvi mio figlio», e un altro in cui i protagonisti sono Re Carlo e la Regina Camilla con in testa le corone di una nota catena di fast food.

Le parole dell'autore

Anche la BBC ha riportato le geniali opere, così le hanno definite gli inglesi, di Salvatore Benintende che ha detto: «Il mio graffito non voleva essere un atto di vandalismo ma piuttosto un regalo alla città. I media continuano a parlare della Famiglia Reale e io, in qualche modo, volevo entrare in contatto con la gente del posto tramite questo "canale". Penso che molte persone a Bristol siano contrarie alla monarchia».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA