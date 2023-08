William e Kate, quando aspettano l'aereo possono "soggiornare" in un appartamento da sogno all'aeroporto di Heathrow

di Redazione web

William e Kate viaggiano molto spesso per impegni istituzionali che li portano anche dall'altra parte del mondo. La coppia, inoltre, si sposta anche con i loro tre bambini, ovvero George, Charlotte e Louis. Ora, che le vacanze estive sono ormai alle porte anche per la Royal Family, i principi del Galles stanno organizzando la partenza e come rivelato da fonti vicine a Buckingham Palace, William e Kate non dovranno temere resse all'aeroporto, dato che, avranno a loro disposizione un appartemento privato dove attendere il volo.

La suite da sogno di William e Kate

William e Kate, essendo i futuri eredi al trono, si avvalgono di alcuni privilegi che le persone comuni possono solo sognare. I principi del Galles, comunque, sono sempre molto discreti e, quindi, non è trapelata certo da loro la notizia che all'aeroporto di Heathrow a Londra, possiedano una suite da sogno in cui potere aspettare il loro aereo privato senza essere disturbati. Ok Magazine ha rivelato che la Windsor Suite è composta da otto salottini splendidamente decorati con opere d'arte. William e Kate, poi, avrebbero a disposizione 96 persone tra cui un portiere in cilindro e frac e un maggiordomo privato. I reali, inoltre, per ingannare l'attesa possono gustare le prelibatezze dello chef stellato Jason Atherton. La Windsor Suite costerebbe 3600 sterline a testa per due ore di utilizzo.

Le vacanze di William e Kate

William e Kate, a breve, si recheranno all'aeroporto di Londra per volare nella residenza di Balmoral dove ad aspettarli ci sono già Re Carlo e la Regina Camilla. Il castello scozzese è da sempre uno dei luoghi preferiti dalla Royal Family.

