Camilla contro la principessa Anna: «Non sei tu la Regina». E anche Kate Middleton «non la sopporta»

Camilla è stata incoronata regina d'Inghilterra il 6 maggio scorso insieme al marito Re Carlo III. Da quel momento in poi, riveste la carica monarchica più alta del Paese e nessuno (teoricamente) potrebbe zittirla o contraddirla. La principessa Anna, però, che per quanto riguarda il temperamento è molto simile alla madre, la Regina Elisabetta II, non si sarebbe fatta troppi problemi ad esprimersi nei suoi riguardi. Fonti vicine alla Royal Family, infatti, rivelano che Camilla non starebbe simpatica ad alcuni membri della Famiglia Reale, tra cui, anche, Kate Middleton.

Le dichiarazioni su Camilla

In un'intervista rilasciata a GBNews, lo stilista David Emanuel (che disegnò l'abito da sposa di Lady Diana) ha rivelato che fonti vicine alla Royal Family gli avrebbero parlato di una lita tra la Regina Camilla e la principessa Anna: «C’è stato un duro confronto tra le due. Ho molte fonti vicine al Palazzo e mi hanno detto che c’è stata una cena per l’incoronazione alla quale ovviamente c’erano Re Carlo e la moglie, e apparentemente la principessa Anna ha detto: ‘Tu non sei la regina, sei la regina consorte’. La principessa non è l’unica a non digerire il nuovo titolo della consorte di Carlo, ci sono diverse persone della famiglia non contente di questo».

Camilla e le tensioni con Kate Middleton

Inoltre, sembrerebbe proprio che nemmeno Kate Middleton vada molto d'accordo con la regina Camilla. In un intervento a GBNews, l'esperto reale Tom Bower ha dichiarato: «Kate è furiosa con la regina per ciò che è successo. Camilla ha portato più di venti Parker Bowles nell’Abbazia, mentre c’erano solo quattro Middleton. Quindi lì dentro non solo Harry era arrabbiato, ma anche Kate e William. Inoltre, al fratello e alla sorella di Kate non è stato permesso di portare i loro partner. E se notate al concerto William non ha fatto nessun riferimento alla regina. C’è tensione e me l’hanno confermato. Chi è a Palazzo mi ha riferito che lei è una donna molto stanca, affaticata e provata da tutti questi anni in cui ha avuto tensioni. Mentre Kate è molto amata e in questi giorni era a Bristol e si comportava come una sovrana adorata dal suo popolo».

