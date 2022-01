La principessa Anna divertita dal commento di un piccolo fan: «Sei molto bella… e molto sexy»

La principessa Anna, la secondogenita della regina Elisabetta, si è sempre tenuta lontana dai riflettori rispetto ai fratelli, ma ha degli estimatori particolari. La settantenne, la cui passione per l'equitazione è ben nota, ha fatto recentemente visita a un’associazione che aiuta persone disabili a interagire con i cavalli. Proprio in questa occasione ha incontrato un piccolo fan, Ryder.

Il bambino, che era coinvolto nelle attività dell’ente, ha fatto un commento che le ha strappato un sorriso e ha fatto il giro del web. «Sei la regina?», le ha chiesto. «No la regina è mia madre», è stata la risposta pronta della principessa, che ha deciso di intrattenersi con i bambini a cavallo.

Are you the Queen?" asked Ryder, "No, the Queen is my mother" replied The Princess. "You're very beautiful...and very sexy!" said Ryder.

There's a beauty to working with children, they'll come out with anything! This was an exchange between #HRH and one of our riders. pic.twitter.com/0M9mSN0xhw

— RDAnational (@RDAnational) November 6, 2021