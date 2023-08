William e Harry, le tate e la gelosia di Lady Diana: quanti cambi a Buckingham Palace

di Lara Rolandini

William e Harry sono, senza dubbio, cresciuti in un modo differente dagli altri bambini, dai bimbi non reali, per essere precisi. Lady Diana, però, sotto questo punto di vista fu una modernizzatrice, infatti, ciò che ha sempre desiderato era proprio che i suoi figli crescessero nella maniera più "normale" possibile e che non si sentissero sempre addosso il peso del titolo.

A causa dei crescenti impegni reali, quando anche lei diventò principessa del Galles, Diana aveva bisogno di persone fidate che la aiutassero a crescere i suoi figli e, quindi, ecco che negli anni si succedettero diverse tate a Buckingham Palace.

William e Harry sono stati cresciuti da numerose tate, alcune delle quali, poi, sono state allontanate da Lady Diana che era gelosa del rapporto che avevano instaurato con i bambini. La prima nanny di corte fu Barbara Barnes che venne soprannominata "Baba", insegnò ai principi a camminare, parlare e leggere e se piangevano la notte li consolava.

L'unico "difetto" della tata era che trascorreva troppo tempo con loro e questo a Lady D non piaceva: si sentiva minacciata dal sempre più crescente affetto tra Barbara e William.

Al suo posto arrivò Ruth Wallace che lavorò insieme anche a un'altra tata, Jessie Webb. Con loro due andò meglio anche perché entrarono a Buckingham Palace quando il matrimonio tra Diana e Carlo era ormai irrecuperabile e la principessa trovò in loro delle amiche con le quali confidarsi. Il legame con la famiglia reale era talmente forte che Jessie venne anche chiamata a Palazzo per aiutare Kate nei primi mesi di vita del principe George.

In seguito, William e Harry furono seguiti da Olga Powell che piaceva molto a Lady D perché era severa al punto giusto, ci teneva alle buone maniere ed era molto divertente.

Infine, l'ultima tata che lavorò a Buckingham Palace per seguire William e Harry fu Alexandra "Tiggy" Legge-Bourke, della quale il duca di Sussex parla anche nel suo Spare. Lei seguì i ragazzi nei loro anni di formazione e fu una figura fondamentale per entrambi quando Diana morì nel 1997. Tiggy, poi, diventò assistente personale di Carlo che all'epoca era principe di Galles. Il bambino avuto dal marito fu uno dei paggetti al matrimonio di William e Kate nel 2011.

L'attuale tata di corte

In questo momento, la tata di corte è Maria Teresa Turrion Borrallo che sta crescendo, insieme ovviamente a Kate Middleton, i principini George, Charlotte e Louis. Fonti vicine a Buckingham Palace hanno rivelato che la bambinaia piace moltissimo a Kate e a William.

