Principe Harry, il mistero dei capelli più folti e scuri. I fan: «Com'è possibile?»

di Redazione web

Il principe Harry, negli ultimi tempi, si è spesso trovato al centro delle critiche dei media ed è soprattutto stato protagonista del gossip estivo che non si è ancora placato, ovvero, la presunta crisi con la moglie Meghan Markle. Ora, il duca di Sussex sta facendo parlare di sé in modo indiretto, infatti, ciò che questa volta ha scatenato i media inglesi non è stata propriamente la sua persona ma una foto in cui è ritratto e nella quale i suoi capelli rossi appaiono decisamente di un altro colore e molto più folti di quanto in realtà non siano. I fan, infatti, si sono chiesti: «Com'è possibile?» oppure «Sicuramente è un fotomontaggio».

William e Kate hanno fatto arrabbiare gli inglesi: non assisteranno alla finale dei Mondiali tra Spagna e Inghilterra. Ecco perché

Harry e Meghan, problemi su come crescere i figli. L'esperto: «Potrebbero nascere divergenze»

Il mistero dei capelli del principe Harry

Il principe Harry, da sempre, porta avanti moltissimi progetti di beneficienza che hanno a che fare con vari temi e argomenti, ad esempio, nei giorni scorsi, ha partecipato a una partita di polo a Singapore i cui proventi saranno poi indirizzati a un'associazione che offre sostegno alle persone affette da Hiv o Aids.

Harry, però, è anche membro di una start up, chiamata Better Up, che tratta del benessere e della salute mentale in generale. Il principe, all'interno del sito internet, è ritratto in modo decisamente diverso dalla realtà. I suoi capelli sono molto più scuri e anche più folti tanto da sembrare, appunto, innaturali.

Nel suo libro Spare, il principe Harry parla del problema della calvizie che, però, qualche tempo fa, riguardava in gran parte solamente il principe William. A Singapore, tuttavia, i capelli del Duca di Sussex sono apparsi ancora più sottili e radi del solito.

Le parole dell'esperto

Sul problema di calvizie del principe Harry, il dottor Asim Shahmalak della Crown Clinic di Manchester ha dichiarato: «Il gene della calvizie non è così forte in Harry, anche se, sta perdendo i capelli velocemente. Al momento, la maggior parte della perdita si sta verificando intorno alla zona della corona. È possibile notare che i suoi capelli si stanno diradando verso la parte anteriore della testa. Senza trattamento l'accelerazione che abbiamo visto negli ultimi 15 mesi aumenterà nel prossimo anno. Harry, però, potrebbe non arrivare al livello del principe William che è, invece, stato il più colpito di tutti gli uomini reali».

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Agosto 2023, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA