Harry e Meghan, problemi su come crescere i figli. L'esperto: «Potrebbero nascere divergenze»

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle non starebbero vivendo uno dei periodo più sereni del loro matrimonio. Infatti, ormai da diversi mesi, si mormora che ci sarebbe una crisi in corso tra i due e i motivi sarebbero legati principalmente a interessi completamente differenti: l'ex attrice vorrebbe rientrare a tempo pieno nello showbiz statunitense senza nascondere i suoi bambini, Archie e Lilibet, mentre, il duca di Sussex vorrebbe condurre una vita molto più riservata, lontano dai riflettori. Secondo l'esperto reale, Tom Bower, questo tema potrebbe creare divergenze tra marito e moglie.

La vicenda

Il principe Harry, con la morte di mamma Lady Diana, ha vissuto un trauma grandissimo che, ancora oggi, si porta dietro: il suo terrore più grande sono i paparazzi, fotografi che, con la loro invadenza, potrebbero "rovinare" anche i suoi bambini. Meghan Markle, invece, è sempre stata abituata a stare sotto i riflettori e, proprio per questo motivo, non ha mai temuto qualche flash indiscreto. L'ex attrice vorrebbe che i suoi figli crescessero liberi come ha fatto lei da bambina ma, dall'altra parte, c'è Harry che proprio non riesce a passare sopra l'argomento e, inoltre, è ossessionato dal "tema sicurezza".

Le parole dell'esperto

L'esperto di corte, Tom Bower, si è espresso in merito alla vicenda: «Harry e Meghan non riescono proprio a trovare un punto d'incontro e questo argomento potrebbe creare seri problemi all'interno della coppia.

