Re Carlo e il dono del titolo a uno dei personaggi più odiati da Harry e Meghan: lo soprannominarono "l'ape"

di Redazione web

Re Carlo III e Buckingham Palace "hanno inflitto" l'ennesima stoccata ad Harry e Meghan. Infatti, il sovrano d'Inghilterra ha concesso a Sir Edward Young uno dei titoli più prestigiosi della Corona. Purtroppo, però, l'alto funzionario è una delle personalità meno sopportate dai Duchi di Sussex, che lo avevano addirittura soprannominato "L'ape". Sir Edward Young era l'aiutante più anziano della Regina Elisabetta e venne nominato lord quando si ritirò dal servizio reale dopo 19 anni. È sempre rimasto accanto a Carlo dopo la morte della Regina. Ma andiamo con ordine.

Il principe William è più apprezzato di Harry anche negli Stati Uniti: ecco cosa rivelano i dati

Meghan Markle festeggia (ancora) il suo compleanno: Harry resta a casa, lei si scatena con le amiche

La vicenda

Re Carlo III ha nominato Lord in Waiting, Sir Edward Young e ciò significa che l'alto funzionario di Stato può rappresentare il sovrano in ogni occasioni in cui lui non può presentarsi di persona. L'incarico è molto prestigioso e anche molto ambito. Una fonte vicina a Buckingham Palace ha dichiarato: «Sua Maestà ha un grande rispetto per Lord Young ed è grato per tutto il lavoro che ha svolto per sua madre, spesso sotto una forte pressione». Se Sir Edward Young è molto rispettato da Re Carlo non si può dire che nutra della stessa stima da parte di Harry e Meghan. Infatti, il Duca di Sussex nel suo libro Spare, descrive il funzionario come una delle persone che, all'interno del Palazzo, hanno ostacolato lui e Meghan nei loro progetti e, soprattutto, avrebbe influito molto sull'opinione che la Regina aveva dell'ex attrice statunitense.

Il soprannome "l'ape"

Inoltre, Harry e Meghan avevano anche dato un soprannome a Edward Young, ovvero l'ape, e il principe, nel suo "Spare" ha spiegato il motivo: «Era soprannominato così a causa del suo aspetto un po' rotondo e della tendenza a infilarsi ovunque con grande non chalance e compostezza».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA