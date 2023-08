Meghan Markle festeggia (ancora) il suo compleanno: Harry resta a casa, lei si scatena con le amiche

di Redazione web

Meghan Markle, alcuni giorni fa, ha compiuto 42 anni ed ha festeggiato insieme agli amici più cari e al marito, il principe Harry, in uno dei suoi locali preferiti a Los Angeles. La Duchessa di Sussex, nelle foto dei paparazzi, è parsa molto sorridente e serena, anche se il periodo non sarebbe dei migliori, visti i continui attacchi da parte dei media nei suoi confronti. Comunque sia, Meghan ha preferito lasciarsi tutto alle spalle e ha festeggiato (nuovamente), anche se in ritardo, il suo compleanno. Questa volta, però, in compagnia di due delle sue migliori amiche.

Meghan Markle e il compleanno

I festeggiamenti per il compleanno di Meghan Markle non sono ancora finiti. La Duchessa di Sussex, infatti, è stata avvistata in un locale californiano insieme alle sue amiche Kadi Lee, parrucchiera delle star, e la scrittrice Cleo Wade. Le tre si sono scattate un selfie abbracciate che, poi, ha fatto immediatamente il giro dei social. Meghan indossava una canotta nera e una collana color oro, i capelli erano raccolti in uno chignon molto casual. Sportivo anche il look delle amiche della moglie del principe Harry. Questa volta, nessuno ha avuto da ridire sull'abbigliamento di Meghan che, invece, era stata davvero criticata per la scelta dell'abito a righe durante la cena del suo compleanno.

Meghan Markle e i progetti lavorativi

Meghan Markle, in questo periodo, sta lavorando a diversi nuovi progetti. Si vocifera che lei e il principe Harry abbiano acquistato i diritti per trasformare la trama di un libro in un film Netflix. Inoltre, la Duchessa vorrebbe tornare in modo attivo all'interno dell'industria cinematografica, dato che, fa parte di una delle agenzie di attori più note di Los Angeles.

