Meghan Markle e il principe Harry in crisi? Il mistero dell'anello di fidanzamento, il dettaglio non sfugge ai fan

di Redazione web

Meghan Markle, ultimamente, è stata al centro di varie polemiche che hanno avuto a che fare con una presunta crisi matrimoniale con il principe Harry, con i guai passati con Spotify, con l'essere esclusa dalla maggior parte dello showbiz hollywoodiano e con il calo a picco nei sondaggi che hanno interrogato i sudditi inglesi. Insomma, l'ex attrice non trova proprio pace e, ora, spunta un altro dettaglio che i più attenti non hanno potuto non notare: dov'è finito l'anello di fidanzamento?

Re Carlo e il dono del titolo a uno dei personaggi più odiati da Harry e Meghan: lo soprannominarono "l'ape"

Meghan Markle festeggia (ancora) il suo compleanno: Harry resta a casa, lei si scatena con le amiche

L'anello di Meghan Markle

Nell'ormai lontano 2017, il principe Harry chiese a Meghan Markle di sposarla regalandole un anello strepitoso: un prezioso realizzato con tre diamanti, il più grande proveniente dal Botswana e gli altri due più piccoli appartenenti alla collezione personale di Lady Diana. Il valore dell'anello si aggirerebbe attorno ai 180 mila dollari e fu disegnato personalmente da Harry per la sua amata. Proprio di questo gioiello così prezioso non c'è più l'ombra sotto la fede nuziale e i fan della coppia si chiedono come mai. Ovviamente, l'assenza dell'anello ha rinforzato le voci di una presunta crisi in corso tra i due che non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione in proposito.

La presunta crisi di Harry e Meghan

Al momento, la presunta crisi tra Harry e Meghan non è mai stata confermata da nessuno dei due diretti interessati che, però, secondo alcuni esperti reali, nelle ultime apparizioni pubbliche, sono apparsi piuttosto distanti e poco naturali nei gesti. Comunque sia, per alcuni il fatto che l'anello di fidanzamento non ci sia è già un segnale molto chiaro di qualche crepa tra i due.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA