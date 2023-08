Romeo Beckham pubblica lo scatto con lo stesso taglio di capelli di papà David (che ha molto apprezzato)

di Redazione web

Romeo Beckham è il secondo genito di David e Victoria Beckham e, anche se, è molto meno social rispetto al fratello maggiore, Brooklyn, conta comunque quasi 4 milioni di follower. Romeo, inoltre, quando si tratta della sua vita privata, è anche molto riservato, basti pensare che la prima foto di coppia con la fidanza Mia, l'ha pubblicata solamente dopo un anno, confermando così le voci di una relazione. Quando si tratta di look, però, il giovane Beckham non teme di chiedere consiglio ai propri fan così come è capitato nell'ultima storia Instagram.

La storia Instagram di Romeo Beckham

Romeo Beckham ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui ricorda davvero papà David ai tempi del Manchester United. Il figlio dell'ex giocatore e di Victoria ha chiesto ai suoi follower di aiutarlo a riportare alla memoria uno dei look iconici dell'ex Red Devil, ovvero, capelli rasati con una linea netta a lato, il tutto finito con dei ritocchi anche sul sopracciglio.

La foto ha fatto subito il giro dei social perché ha risvegliato la memoria dei fan più affezionati di David Beckham e, soprattutto, perché, proprio l'ex centrocampista ha ricondiviso lo scatto scrivendo: «Stai davvero bene», con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate.

I Beckham sui social

David, Victoria, Brooklyn, Romeo e Cruz Beckham sono davvero molto seguiti sui propri profili social, specie su Instagram dove, ogni giorno, postano contenuti interessanti ma anche divertenti. La famiglia è molto apprezzata perché, secondo i fan, dimostra davvero di essere unita.

