Victoria Beckham e la foto con gli stivali gialli: «Aveva dichiarato che avrebbe preferito morire piuttosto che indossarli»

Victoria Beckham, avendo sempre lavorato all'interno del mondo della moda, ha imparato, negli anni, a costruirsi una sua immagine e il suo stile, come ben sanno i suoi follower su Instagram, non è mai esageratamente fuori dalle righe. Proprio per questo, la storia che ha pubblicato alcune ore fa, ha lasciato di stucco i suoi fan che si sono anche ricordati cosa avesse detto la moglie di David Beckham riguardo a certe calzature.

La storia Instagram di Victoria Beckham

Victoria e David Beckham, in questo momento, si trovano a Miami perché l'ex stella del Manchester United, essendo presidente dell'Inter Miami, sta partecipando a vari eventi legati alla società sportiva, compreso anche l'arrivo di Lionel Messi in squadra. La stilista ha sorpreso tutti i suoi fan con uno scatto pubblicato nelle sue storie Instagram in cui indossa un semplice vestito nero e poi... degli stivali gialli di gomma grossa che rendono i piedi molto più grandi di quanto in realtà non siano. Le calzature appartengono alla marca di ciabatte Crocs che è diventata ormai famosa in tutto il mondo. Proprio riguardo a queste particolari calzature, Victoria Beckham aveva dichiarato: «Piuttosto che indossarne un paio preferirei morire».

Non ci sarebbe da stupirsi a vedere Victoria indossare scarpe fuori dal comune, dato che, quando era una delle Spice Girls, le sue calzature, di certo, non passavano inosservate.

Gli stivali virali

In realtà, gli stivali indossati da Victoria Beckham nella sua storia Instagram, cono diventati noti ai più grazie a TikTok. Nel social, gli influencer li indossavano per rendere estremo il loro stile e non erano di colore giallo, bensì rossi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 15:10

