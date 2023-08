William e Charlotte, il messaggio per la Nazionale inglese: «Buona fortuna leonesse»

di Redazione web

Il principe William e la principessa Charlotte hanno voluto augurare buona fortuna alla Nazionale inglese femminile che domani, domenica 20 agosto, si giocherà la finale del Mondiale contro la Spagna. Nessun membro della Royal Family, che al momento si trova in vacanza in una delle residenze preferite, ovvero a Balmoral House in Scozia, parteciperà all'evento e, proprio per questo, alcuni sudditi avevano storto il naso. La Famiglia Reale, però, ha voluto far sentire alla squadra la propria vicinanza.

William e Kate hanno fatto arrabbiare gli inglesi: non assisteranno alla finale dei Mondiali tra Spagna e Inghilterra. Ecco perché

Charlotte e Anna d'Inghilterra, due secondogenite dal destino molto diverso: ecco perché

Il messaggio di William e Charlotte

Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale dei principi di Galles, ovvero William e Kate. L'erede al trono è seduto su una panchina bianca e al suo fianco c'è la principessa Charlotte che sorride guardando la telecamera. Il principe William dice: «Leonesse voglio augurarvi davvero buona fortuna per domani. Ci dispiace molto perché non potremo essere lì con voi a supportarvi di persona ma siamo davvero orgogliosi di voi e dei risultati che avete ottenuto e delle persone che continuate a inspirare in tutto il mondo. Quindi, domani, date il meglio di voi in campo». Poi, al termine del video, la principessa Charlotte, con un gran sorriso dice: «Buona fortuna Leonesse».

Le vacanze della Royal Family

In questo momento, la Royal Family si trova a Balmoral House che, da sempre, è la residenza estiva ma, comunque, anche il luogo in cui i reali si recano per rilassarsi. Insieme a William, Kate e ai loro bambini ci sono ovviamente, anche Re Carlo e la Regina Camilla.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Agosto 2023, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA