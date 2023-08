Charlotte e Anna d'Inghilterra, due secondogenite dal destino molto diverso: ecco perché

di Redazione web

La principessina Charlotte e la principessa Anna possiedono molti tratti in comune della loro vita a corte, ad esempio, sono entrambe molto legate ai fratelli maggiori, la prima a George, che un giorno diventerà re e la seconda a Re Carlo III, incoronato lo scorso 6 maggio. Ma le due principesse condividono anche il fatto di essere secondogenite e, quindi, nate "in mezzo" ad altri figli maschi. Il loro destino, però, non è accomunato quando si parla di linea di successione perché, dopo il Succession to The Crown Act, firmato nel 2013, le regole per chi nasce dopo il primogenito, sono cambiate.

La differenza tra la principessa Anna e Charlotte

La sostanziale differenza tra la principessa Anna e la principessina Charlotte è che la prima non potrà mai salire al trono, o almeno potrebbe ma dovrebbero verificarsi una serie di eventi che dovrebbero protrarsi fino alla diciassettesima linea di successione quella, appunto, su cui è slitattata la seconda figlia della Regina Elisabetta. Charlotte, invece, potrebbe diventare regina un giorno e questo è uno dei tanti regali che le fece la sua bisnonna. Infatti, ora, a Buckingham Palace, non vige più il regolamento reale stilato nel 1701, ovvero Act of Settlement, che dettava il fatto che la corona venisse tramandata seguendo la primogenitura maschile e, quindi, escludendo del tutto le donne. Proprio per questo, Anna, negli anni, è stata scavalcata dai fratelli minori Edoardo e Andrea e, poi, da tutti i loro figli e anche dai nipoti, fino a raggiungere la diciassettesima linea di successione.

Charlotte, invece, grazie al Succession to The Crown Act, rimarrà dove si trova nella linea di successione al trono, ovvero al secondo posto, proprio dietro a George e lasciando il piccolo Louis terzo.

La principessa Anna e l'amore per la patria

Il trono non è mai stato il sogno della principessa Anna che, proprio alcuni giorni fa, ha compiuto 73 anni. La seconda figlia di Elisabetta, infatti, è sempre stata molto attiva nel "dietro alle quinte", ha sempre amato prestare servizio per il proprio Paese e non ha mai pensato che regnare fosse fondamentale, infatti, non volle che nemmeno ai suoi figli venissero affibbiati titoli.

