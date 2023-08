Re Carlo III ha salvato il formaggio dell'Inghilterra: ecco cos'ha fatto

di Redazione web

Re Carlo III, come del resto molti dei membri della Royal Family, è sempre stato molto attento al sociale, alle tradizioni da conservare del suo Paese e ai bisogni dei suoi sudditi. Questo, ancora prima di diventare re. Infatti, i temi dell'ambiente o dell'artigianato in qualsiasi settore, sono sempre stati molto cari al sovrano ancora quando era "solamente" principe del Galles. Ad esempio, Re Carlo III ha avuto un ruolo fondamentale nel preservare la tradizionale lavorazione del formaggio inglese.

Il Gran Fromage britannico è famoso in tutto il mondo per la sua lavorazione che rispetta e tiene fede ad antiche preparazioni che si sono tramandate nel tempo. C'è stato, però, un momento nella storia dell'Inghilterra in cui il settore caseario venne colpito da una grossa crisi e successe subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. In quel momento, le materie prime scarseggiavano e nessuno riusciva più a produrre formaggio tanto che fu necessario ricorrere a "impasti" industriali che, però, avevano tutt'altro sapore. Negli anni a venire, quindi, Carlo, all'epoca ancora principe, che era un amante del formaggio, decise che era arrivato il momento di fare qualcosa per riportare in auge il settore colpito. Nel 1993, diventò Patron della Specialist Cheese Makers Association e cominciò a parlare con i molti imprenditori presenti nel territorio e a fare pressioni per la conservazione dei metodi tradizionali. Il risultato fu che i vari esperti del settore accettarono di lavorare seguendo codice di condotta preciso che riguardava la produzione del formaggio inglese. Secondo i più capaci nel campo, l'intervento di Re Carlo fu fondamentale per ristabilire una certa leadership nel mercato.

L'amore di Re Carlo per il formaggio

Ancora oggi, anche se in vesti decisamente differenti, Re Carlo ama visitare le industrie casearie del territorio. Ad esempio, recentemente, è stato nel Lincolnshire Wolds dove ha assaggiato molte varietà di formaggio prodotto rigorosamente secondo la tradizione.

