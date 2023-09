Principe William incontra Paul Gascoigne a un evento benefico: il gesto dell'ex calciatore lascia di stucco

di Lara Rolandini

Il principe William, come tutti i membri della Royal Family, è spesso impegnato in eventi che riguardano il sociale o, comunque, l'inaugurazione di strutture, ristoranti o luoghi di interesse come, ad esempio, i musei. L'erede al trono d'Inghilterra, quindi, stringe le mani dei sudditi dalla mattina alla sera e, a volte, rimane molto sorpreso di incontrarne qualcuno più che famoso anche all'estero. Così, è successo proprio questa mattina, giovedì 7 settembre, quando il principe William si è imbattuto nell'ex calciatore Paul Gascoigne, anche conosciuto come "Gazza".

The moment Prince William bumps into the footballer Paul Gascoigne in Pret today: ‘Gazza! Is it actually you?’ 😂 pic.twitter.com/WEZpIMQ3fo — Belle (@RoyallyBelle_) September 7, 2023

L'incontro tra William e Paul Gascoigne

Questa mattina, il principe William, si trovava al nuovo Pret A Manger di Bournemouth, locale nuovo che ha visitato con lo staff e i capi del posto a fargli da guida. Poi, dopo avere provato a cucinare qualche facile ricetta, l'erede al trono ha cominciato a salutare e stringere le mani dei sudditi accorsi per incontrarlo. A un certo punto, William stringe la mano di Paul Gascoigne che, a sorpresa, si era presentato al ristorante. L'ex calciatore del Tottenham, che ha indossato anche la maglia della Lazio, si è parato davanti al principe che è rimasto di stucco e, sorridendo, ha detto: «Ma sei veramente tu? Gazza? Ma cosa ci fai qui? Spero tutto bene! Sono davvero felice di vederti». Gascoigne, con un sorriso, ha detto a William di essere contento di averlo ritrovato e, poi, senza badare alle etichette reali, ha fatto un gesto del tutto inaspettato.

Il bacio di Gascoigne

Con grande stupore di tutti i presenti che assistevano alla scena, dopo avere salutato il principe William, Paul Gascoigne si è sporto verso di lui e l'ha baciato sulla guancia. Il primogenito di Re Carlo sembra non avere prestato troppa attenzione al gesto che, però, ha fatto sorridere tutta la folla che, comunque, conosce bene la sfrontatezza e simpatia di Gazza.

